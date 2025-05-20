Donazione da parte di Ordine degli Avvocati, Rotary Club Ravenna e Fondazione Insigniti OMRI

Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica di Ravenna hanno espresso ieri, lunedì 19 maggio, in una conferenza stampa, il proprio vivo apprezzamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, al Rotary Club Ravenna e alla Fondazione Insigniti OMRI per la donazione di 3 dispositivi elettromedicali di cardio-protezione DAE a beneficio di tutta l’utenza del Palazzo di Giustizia di Ravenna, donazione che rivela l’attenzione degli Enti donanti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli utenti e attesta una volta di più la positiva sinergia in essere tra le diverse istituzioni nell’interesse del bene comune.

Tali apparecchiature DAE sono state messe in funzione dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica e collocate in posizioni particolarmente sensibili, ovvero in cui vi è la maggiore affluenza di pubblico; dunque, tra le aule penali situate al primo piano e al secondo piano, nonché all’ingresso del Palazzo di Giustizia.

Gli enti donanti hanno dimostrato in tal modo una grande sensibilità e generosità nei confronti delle istituzioni della Giustizia e di tutta la cittadinanza ravennate, per la quale si è espressa e si rinnova in questa sede la più sentita riconoscenza.

La cerimonia si è tenuta presso l’aula 20 del Tribunale di Ravenna alle ore 13, alla presenza del Presidente dott. Giovanni Treré, del Procuratore dott. Daniele Barberini, della Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati Paola Carpi e della Presidente del Rotary.