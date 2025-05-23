35enne individuato dai Carabinieri e denunciato per procurato allarme e porto di armi in luogo pubblico

La presenza di una persona “armata” per le strade di Russi ha fatto scattare la caccia all’uomo. Ma una volta individuato, il presunto fucile d’assalto si è rivelato una replica, priva di tappo rosso.

L’emergenza è scattata nella tarda mattinata di martedì 20 maggio, quando una negoziante ha avvistato un uomo che si aggirava in strada imbracciando un fucile quindi ha subito allertato il numero di emergenza 112.

Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Russi che, dopo aver raccolto preziose informazioni, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, e dalle immagini degli impianti di sicurezza cittadina, sono riusciti a individuare e riconoscere l’autore: un 35enne del posto, già noto per i suoi precedenti di polizia.

I militari, hanno subito eseguito d’iniziativa una perquisizione domiciliare a casa del presunto responsabile rinvenendo un Ak-47, rivelatasi poi una replica utilizzata per le gare di soft-air.

A questo punto ai militari non è rimasto che sequestrare l’arma “giocattolo”, poiché priva del tappo rosso, come invece previsto per legge, informando dell’accaduto il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna.

L’uomo, dovrà rispondere dei reati di procurato allarme e porto di armi in luogo pubblico.

I militari precisano che il deferimento in stato di libertà è un provvedimento adottato d’iniziativa da parte del reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.