Il mezzo stava pulendo l’arenile quando ha investito la vittima sul bagnasciuga

Questa mattina, una donna è morta dopo essere stata investita da una ruspa mentre prendeva il sole sul bagnasciuga a Pinarella di Cervia. Come riporta la stampa locale, il mezzo stava effettuando lavori di pulizia dell’arenile. Sul posto sono intervenuti Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia Locale e 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo è stato identificato e verranno effettuati accertamenti, anche sul veicolo. La Procura di Ravenna è stata informata.

Dichiarazione del sindaco Mattia Missiroli

“Quanto accaduto sulla spiaggia di Pinarella questa mattina ci lascia sgomenti. Siamo profondamente scossi. Il primo pensiero va alla vittima e alla sua famiglia, alla quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza e cordoglio. Il mezzo che ha causato questa tragedia non era in alcun modo autorizzato né tantomeno era stata fatta alcun tipo di richiesta in merito. Abbiamo già accertato dunque che la sua presenza sull’arenile era nei fatti abusiva.

Abbiamo piena fiducia negli inquirenti.

Siamo certi che le indagini faranno luce sull’intera vicenda, e ci auguriamo in tempi brevissimi”.

La nota della Cooperativa bagnini di Cervia

La Cooperativa bagnini di Cervia esprime tutto il suo cordoglio alla famiglia della vittima, per il tragico incidente avvenuto sulla spiaggia di Pinarella questa mattina. La Cooperativa, si legge in una nota, è “totalmente estranea a questa vicenda e condanna fermamente qualsiasi incidente che possa mettere a rischio la sicurezza delle persone”.

“Ci dispiace molto per quanto accaduto – afferma il presidente della Cooperativa bagnini Fabio Ceccaroni -. È una notizia triste e sconvolgente e i nostri pensieri vanno ai famigliari e agli amici della vittima. La ruspa coinvolta non era sulla spiaggia per conto della Cooperativa e non è chiaro per quale motivo questo operatore fosse sulla battigia con un mezzo meccanico. I lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane. Ci chiediamo quindi, e vogliamo capire, perché una ruspa fosse sulla spiaggia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend quando i turisti raggiungono numerosi le nostre spiagge. A questo punto auspichiamo che le indagini facciamo al più presto chiarezza sui motivi della tragedia”.