Il nuovo sguardo sul territorio e un numero speciale dedicato al Ravenna Festival. Sfoglialo online

Ravenna24review si rinnova e si espande: diventa Romagna24Review, una rivista ancora più completa e attenta all’intero territorio romagnolo. Uno sguardo approfondito sui molteplici aspetti della nostra società, un ampio spazio dedicato a eventi, mostre, cinema, teatro, e la consueta, utilissima panoramica sulle notizie salienti del territorio.

Anche quest’anno, Romagna24review conferma la partnership con il Ravenna Festival, appuntamento imperdibile che richiama un pubblico variegato e attento nelle location più suggestive della città romagnola.

Il numero speciale dedicato alla trentaseiesima edizione del Ravenna Festival presenta le novità, i protagonisti, gli spettacoli, i luoghi e le immagini che racconteranno la nuova edizione. In più, un pratico inserto estraibile con il calendario completo “Spettacoli ed Eventi”, per non perdersi neanche un appuntamento.

La distribuzione, affidata a vettori qualificati come Poste Italiane, GLS e 24DD, rafforza il valore di Romagna24Review, confermandolo come una free press di fascia alta, capace di unire qualità e capillarità.

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