Esteso l’accesso degli amici a quattro zampe a tutto il litorale nelle prime ore del mattino, oltre alle sei aree dedicate aperte dall’alba al tramonto

Per la stagione balneare 2025, il Comune ha consentito l’accesso dei cani in spiaggia, oltre che nelle sei aree dedicate (dall’alba al tramonto), anche sulla battigia e sullo specchio acqueo di tutto il litorale, ma in questo caso esclusivamente dalle 6 alle 8.

In quelle due ore i proprietari di cani potranno recarsi in spiaggia con i propri animali utilizzando le apposite passerelle e pedane di raccordo presenti negli stabilimenti balneari.

Il provvedimento è stato adottato per andare incontro alle numerose richieste pervenute per poter accedere e transitare con i cani di proprietà su battigia e nello specchio acqueo in orari che non fossero quelli centrali della giornata.

Le prescrizioni sono le stesse che riguardano l’accesso dei cani nei tratti di spiaggia dedicati e prevedono, tra le altre, l’iscrizione all’anagrafe canina, l’aver effettuato le vaccinazioni previste, la conduzione col guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50, non estendibile e dotato di opportuna museruola rigida o morbida, il divieto di accesso per i cani di sesso femminile in evidente fase estrale, l’impedire da parte del proprietario o del detentore che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica.

Si ricorda che l’accesso dei cani in spiaggia coincide con l’apertura della stagione estiva che va dal sabato che precede la Pasqua (quest’anno il 19 aprile) fino a domenica 2 novembre.

Le aree dedicate ai cani, accessibili dall’alba al tramonto, si trovano a Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; a Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 100 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea; a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio; a Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.