Torna anche quest’anno il Festival Internazionale di Musica d’Organo, il primo e più antico festival organistico d’Italia giunto alla 59esima edizione. Data la chiusura della Basilica di San Vitale ai pubblici concerti per le misure di contenimento anti Covid-19, alcune tra le più prestigiose Istituzioni di Cultura Organistica del mondo hanno deciso di omaggiare la città con concerti appositamente creati per la Polifonica ravennate, visibili in live streaming.

La Polifonica è lieta di annunciare che è stato raggiunto e firmato in data di oggi, venerdì 7 agosto, l’accordo di compartecipazione tra l’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna e la Presidente Elena Sartori. Ecco quindi il programma definitivo.

Il programma