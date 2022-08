Questa sera alle ore 21 presso il Chiostro del Carmine

SOLISTI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA VITTORIO CALAMANI

MASSIMO MERCELLI flauto

GUIDO BARBIERI voce recitante

Testo di Guido Barbieri e Fabiana Piersanti

Questa è la storia di un Gesù che non è mai esistito, un Gesù di pietra, con gli occhi d’inchiostro e le sopracciglia nere, nato tra i Sassi di Matera e morto alla fine di un film. È la storia vera, in realtà, di Enrique Irazoqui, il giovane anarchico e sindacalista catalano che Pier Paolo Pasolini, per caso e poi per volontà, scelse per la parte del protagonista di uno dei suoi film più discussi e controversi: il Vangelo secondo Matteo, girato nel sud d’Italia tra il 1963 e il 1964. Fu una coincidenza – o meglio una sincronia – a far incontrare Enrique e Pier Paolo a Roma, proprio mentre Pasolini stava cercando un volto, un corpo, uno sguardo per il Gesù che aveva in mente. E capì che proprio quel ragazzo di diciannove anni, padre basco e madre italiana di origini ebraiche, appena arrivato in Italia per raccogliere fondi a favore del sindacato universitario clandestino di Barcellona, era il suo Cristo ideale. “Ho trovato Gesù, Gesù è in casa mia” – disse Pasolini subito dopo averlo incontrato.

ROSSELLA SPINOSA

Senza nessun miracolo per flauto basso solo

JOHANN SEBASTIAN BACH

Ouverture in si minore BWV1067 per flauto e orchestra

MICHAEL NYMAN

Estratto per flauto solo dal Concerto n° 1 per flauto

GIOVANNI SOLLIMA

Contrafactus per flauto e archi

Ingresso intero € 10 – Ridotto over 65 e fino a 25 anni € 7

Studenti fino a 25 anni € 5 – Gratuità fino a 10 anni