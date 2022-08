Domenica 21 agosto, alle ore 21.00, presso il parco della Rocca “T. Melandri”

Domenica 21 agosto 2022, alle ore 21.00, nel suggestivo giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi si esibiranno in concerto i Desert Wizards, gruppo formatosi nel 2007 per volere di quattro amici musicisti ravennati che condividevano l’amore per il sound tipico della musica psichedelica ed hard rock settantiani. Dopo “Dos”, il primo album autoprodotto dalla band e numerosi altri lavori che riscuotono successo, la band inserisce anche il Synth nel proprio repertorio musicale, lasciando ampio respiro agli effetti per la modulazione del suono. Nel 2016 terminano le registrazioni e vede luce “Beyond The Gates Of The Cosmic Kingdom”, ultima, più lunga e meticolosa fatica della band.

Inizio del concerto ore 21.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642, mail: [email protected]

www.comune.russi.ra.it