Domani, lunedì 15 agosto il primo concerto del Woodstock festival

La prossima settimana partirà il Woodstock festival al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, che vedrà protagonisti band come: Sunset Radio, Omar Pedrini, Mutonia, Bengala Fire, The Doormen, The Manifesto 1789.

Il tutto partirà lunedì 15 agosto all’alba (6:00), nella suggestiva riva del bagno Finisterre, che ospiterà il primo concerto del Woodstock festival.

I protagonisti del concerto all’alba saranno i Sunset Radio.

I 5 ravennati proporranno una veste nuova, acustica, delicata, accompagnati al piano dal Maestro Davide Lavia.

Dopo le varie date estive, in preparazione dell’uscita del nuovo album prevista per l’inverno 2022, i Sunset Radio proporranno i loro brani, in una versione acustica, ma sempre in full band.

“Siamo contentissimi di poter partecipare a questo grandioso festival e ripresentare la band in acustico, con batteria basso, chitarre e l’aggiunta dell’amico Lavia alle tastiere; è un contesto splendido, in un’orario magico e non vediamo l’ora di poter suonare in questa suggestiva location” dice il chitarrista Matteo Rossi.