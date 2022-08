Le letture avranno inizio alle ore 17. La partecipazione è gratuita

Saranno “Le storie del parco”, letture dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie, ad animare martedì 23 agosto i festeggiamenti per il terzo compleanno del Monumento al cadere, intervento urbano promosso dal Comune e curato dall’artista bagnacavallese

Stefania Galegati presso il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo.

Le letture, proposte dal Comune e dalla Biblioteca comunale Taroni in collaborazione con l’associazione Comunicando, avranno inizio alle 17. La partecipazione è gratuita.

Informazioni:

Biblioteca Taroni

0545 280912

[email protected]

Il Monumento al cadere è frutto della modalità partecipata di relazione con il territori proposta dall’artista Stefania Galegati ed è stato realizzato con il tronco del grande pioppo bianco abbattuto da una tempesta di vento nel marzo 2019. Si tratta di un «memoriale in

ricordo non di eroi, caduti in guerra o vittime di tragici incidenti, bensì di un albero, la cui caduta si fa occasione di rinascita e di rigenerazione per l’intera comunità».

Il Parco delle Cappuccine, in via Berti 6 a Bagnacavallo, è annesso all’omonimo centro culturale che ospita museo, biblioteca e archivio storico ed è fruibile dal pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 19. È aperto grazie a un patto per la sua gestione condivisa che è stato

sottoscritto dal Comune e da numerose associazioni del territorio.