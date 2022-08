Lunedì 22 agosto ore 21 a Cassanigo

Domani sera, lunedì 22 agosto, alle ore 21 presso l’area esterna del circolo di Cassanigo, in occasione della rassegna cinematografica Cine Giro, sarà proiettata la pellicola di Pier Paolo Pasolini “Ricotta”.

È il terzo film di Pasolini e in esso, ancora una volta, il registra privilegia una storia che fa capo agli strati più umili ed emarginati della società – tutte le comparse, i generici, i figuranti del “film nel film” la cui storia viene narrata (e che rappresenta la Passione di Cristo) sono dei sottoproletari, dei “morti di fame” in senso letterale, come ci dirà lo stesso Pasolini attraverso l’”enorme mangiata” di ricotta rappresentata quasi a conclusione del film e della vita stessa di Stracci. Ma compare anche la borghesia, nei panni rozzi e volgari del produttore e del suo entourage. E viene anche “messa in scena” l’”integrazione sociale” cui sembra essere pervenuto il regista “marxista” (interpretato da Orson Welles). (da centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it )

Ingresso gratuito, non è necessario prenotare. Info 0545 908871 [email protected]