Il Bagnacavallo Festival prosegue giovedì 25 agosto, alle 21, nel chiostro dell’ex convento di San Francesco con la Vittorio Bonetti band in “Viaggi e Miraggi”: Vittorio Bonetti – voce, pianoforte; Andrea Morelli – chitarre; Marco Dirani – basso; Tommy Graziani – batteria; Michele Antonellini – voce narrante.

Si tratterà di un viaggio, ricco e mai scontato, nella storia della canzone italiana: volando sull’Aguaplano di Conte, salendo su treni a vapore, per incontrare Fabrizio De André, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Eugenio Finardi e tanti altri autori che faranno battere mani, piedi e cuore.

La storia artistica di Vittorio Bonetti comincia negli anni Settanta, quando suonava nella band di rock progressivo La Guercia Figura Goffa. Poi la passione per la canzone d’autore italiana lo ha condotto ad animare una quantità enorme di feste de l’Unità e le ormai storiche feste del settimanale satirico Cuore, dove ha conosciuto – fra gli altri – Sergio Staino, Fabio Fazio e Michele Serra (che l’ha definito «il juke-box umano, vero antidoto al karaoke»). Ha scritto anche canzoni sue e tenuto concerti in tutta Italia, riscuotendo ovunque successi di pubblico. Con intensità e passione interpreta i capolavori dei grandi cantautori, trasmettendo grande umanità. Il suo ultimo disco, Made in Romagna, è anche il titolo di un fortunato recital che vede Vittorio protagonista insieme allo scrittore Cristiano Cavina. Ancora più recente è la sua partecipazione al programma tv The Voice Senior.

Ingresso a offerta libera.

Prenotazioni al cell./WhatsApp 3486940141.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala di Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5.

Il Bagnacavallo Festival è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con il Comune, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo e la compartecipazione di Hera e Romagna Acque-Società delle Fonti. Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, Centro sociale Abbondanza, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Officina, Teatro del Drago.

L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti in arte Piki.

Informazioni:

info@controsensobagnacavallo.it

www.bagnacavallofestival.it

333 7981563

Facebook Bagnacavallo festival

Instagram bagnacavallofest

YouTube Controsenso Bagnacavallo