Sarà presentato alle 15.30 di sabato 3 settembre presso la sala di lettura Gagliarini di Villanova di Bagnacavallo il nuovo libro di Francesco Pilotti “Di cuore in cuore”.

Sempre la sala di lettura ospiterà fino al 9 ottobre l’omonima mostra di opere di Pilotti: dipinti, disegni e “sculture della natura”.

A condurre l’appuntamento di sabato 3, accanto all’autore, ci sarà Tiziana Bandoli.

Nel libro, pubblicato in proprio, Pilotti racconta i viaggi fatti nei primi anni duemila a Scutari, in Albania, per aiutare i bambini cardiopatici grazie ai fondi del Mercatino della Solidaretà, creato a Villanova nel 1999 dallo stesso Pilotti assieme all’amico Edo Gulminelli. Nel suo percorso ultraventennale il Mercatino ha coinvolto centinaia di villanovesi, impegnati a dare una seconda vita a oggetti usati ricevuti da moltissime persone anche fuori dal territorio comunale. I quasi 700mila euro ricavati nel corso dell’intera attività sono stati devoluti in beneficenza a realtà del territorio e a operatori umanitari. In particolare, quasi la metà della cifra è stata utilizzata per consentire a più di trecento bambini cardiopatici, in gran parte provenienti dall’Albania e dall’Africa, di curarsi negli ospedali italiani. Il Mercatino ha aiutato inoltre diversi bambini italiani affetti da malattie rare che necessitavano di cure speciali e anche numerosi cittadini in condizioni di difficoltà.

Quello di Pilotti nel libro «è lo sguardo di chi sa cogliere – scrive Tiziana Bandoli nella prefazione – la sofferenza delle persone, la dignità e la generosità di persone pur in condizioni di disagio. Ed è soprattutto lo sguardo di chi vorrebbe fare di più per risolvere i problemi, quasi un grido di rabbia di fronte alle disuguaglianze e alle sofferenze incontrate».

Nato a Villanova nel 1944, Francesco Pilotti ha lavorato come elettricista fino alla pensione. Pittore autodidatta, da diversi anni partecipa alla vita artistica, prendendo parte a manifestazioni, mostre e rassegne. Dedica inoltre il suo tempo libero al volontariato.

Nel 2019 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, disegni e dipinti di vita dal titolo “Romagna e Dalmazia – La memoria racconta”, nel 2020 il libro “Gustavo Gagliarini – E mi méstar”, dedicato al suo maestro elementare e nel 2021 la raccolta di racconti, poesie e dipinti “Fino a quando?”.

Questi gli orari della mostra: martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ingresso libero.

La sala di lettura Gagliarini è presso il Palazzone, in piazza Lieto Pezzi.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo ed è realizzata in collaborazione con il Consiglio di Zona, il Mercatino della Solidarietà, il centro sociale Il Senato e il Gruppo di lettura della biblioteca di Villanova.

