Tutte le date delle selezioni per l’Accademia multidisciplinare e per Teatro Accademia Marescotti

Il Circolo degli Attori, scuola di teatro e arti presenta quest’anno un calendario formativo ricco di proposte che spaziano dal teatro alla scrittura e una grande novità per tutti gli under 16 che hanno una particolare attitudine per il teatro e la scrittura: l’Accademia annuale multidisciplinare.

Per chi volesse lanciarsi in un percorso accademico altamente formativo, Teatro Accademia Marescotti inizierà il 15 Ottobre e sta selezionando la nuova classe 2022 2023.

A Ravenna in via Ghibuzza 12

Ogni Mercoledì, orario 19.30 – 21.30 : LABORATORIO DI TEATRO “La Tecnica del Nucleo” – possono partecipare persone di tutte le età dai 16 anni in su.

Due Sabati al mese, orario 16.30 – 18.30: SCRIVERE, RACCONTARE, CREARE con Il Circolo degli Scrittori – Possono partecipare persone di tutte le età, dai 13 anni in su.

Corsi per bambini e adolescenti:

Ogni Lunedì orario 18 – 20 Accademia Multidisciplinare under 16

Accademia Multidisciplinare under 16 Ogni Martedì orario 18 – 19 corso di teatro bambini

corso di teatro bambini Ogni Martedì orario 19 – 20.30 corso di teatro adolescenti

corso di teatro adolescenti Ogni Mercoledì orario 18 – 19 corso di teatro bambini

corso di teatro bambini Ogni Venerdì orario 18 – 20 Accademia Multidisciplinare under 16

A Marina di Ravenna in Piazzale dei Marinai 18

Ogni Martedì : Hip Hop per under 13 dalle 17 alle 18 e laboratorio di teatro per under 13 dalle 18 alle 19

Dal 15 Ottobre Teatro Accademia Marescotti

Date Open Day e date selezioni per Accademia Multidisciplinare

Mercoledì 14 Settembre ore 19.30 Open Day Corso di teatro “la tecnica del nucleo” – Via Ghibuzza 12 Ravenna

Sabato 17 Settembre ore 16.30 prima lezione del Corso di scrittura – Via Ghibuzza 12 Ravenna

Lunedì 19 Settembre ore 18 Selezioni per Accademia Multidisciplinare – Via Ghibuzza 12 Ravenna

Martedì 20 Settembre ore 18 Open Day corsi di teatro bambini e adolescenti -Via Ghibuzza 12 Ravenna

Martedì 20 Settembre ore 18 Open Day corso di teatro bambini e corso di hip hop – Piazzale Marinai di Italia 18 Marina di Ravenna

Mercoledì 21 Settembre ore 18 Open Day corsi di teatro bambini -Via Ghibuzza 12 Ravenna

Venerdì 23 Settembre ore 18 Selezioni per Accademia Multidisciplinare – Via Ghibuzza 12 Ravenna

Per tutto il mese di Settembre selezioni aperte per Teatro Accademia Marescotti – per candidarsi scrivere a info@teatroaccademiamarescotti.com

É necessario prenotare per partecipare agli OPEN DAY scrivendo al 334 1648929

Info: www.ilcircolodegliattori.it

Sedi: Ravenna in via Ghibuzza 12 | Marina di Ravenna in Piazzale dei Marinai 18