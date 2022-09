Lunedì 12 settembre, alle 20.45, presso la Chiesa dei Servi, concerto d’organo a quattro mani con Paolo Devito e Mirella Dirminti

Lunedì 12 settembre, alle 20.45, presso la Chiesa dei Servi di via Trieste a Russi, la Parrocchia S. Apollinare organizza un concerto d’organo a quattro mani con gli organisti Paolo Devito e Mirella Dirminti. Entrambi con un diploma in organo e composizione organistica presso il conservatorio G. Rossini di Urbino, Devito ha al suo attivo concerti sia solistici che in ensambles orchestrali, come organista e come clavicembalista, in Italia e in altri paesi europei (Spagna, Francia, Estonia, Croazia, Germania ecc.) e collabora stabilmente con Mirella Dirminti con la quale ha tenuto concerti in alcuni dei maggiori festival europei. Quest’ultima partecipa attivamente come figura specializzata in progetti di propedeutica musicale nelle scuole primarie e dell’infanzia ed è docente presso la scuola secondaria di primo grado. Dal 2003 è Direttrice del Coro del Centro Sociale “Città Gentile” di Fabriano (AN).

Il programma della serata prevede brani di Haendel, Bachmann, Vivaldi, Schubert ed altri ancora. Ingresso offerta libera.