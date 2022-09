Spunti di riflessione sul cammino sinodale iniziato nel 2021. Dal 11 al 19 settembre presso la Chiesina di San Francesco, in corso Farini

Allestita nella chiesina di San Francesco, in corso Farini, la mostra In ascolto, vita di Chiesa oggi aprirà al pubblico domenica 11 settembre, alle 10.30, e sarà visitabile dal lunedì al giovedì, dalle 20.00 alle 23.00 e dal venerdì alla domenica, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 24.00, fino a lunedì 19 settembre, ultimo giorno della Fira.

I cristiani vivono nel mondo insieme a tutti fratelli che il buon Dio ha messo loro accanto. I cristiani amano e lodano Dio, e al mondo annunciano il messaggio di Cristo salvatore.

Partendo dalle parole di papa Francesco e del Vescovo Mario Toso, sono stati raccolti alcuni spunti di riflessione emersi finora, per condividerli con tutti.

I cristiani si sono sempre interrogati su come condividere fra loro e con tutti i fratelli la gioia del loro “cammino” proteso verso Gesù Cristo. Dal 2021, sospinti dallinvito di Papa Francesco, hanno avviato un sinodo e le iniziative per percorrere questa strada insieme sono state molte.

Per questo motivo anche nella Diocesi di Faenza e Modigliana e in particolare nella parrocchia di Russi, per contribuire al sostegno di questo cammino, condiviso da molte persone, la chiesina di San Francesco si apre al pubblico con questa iniziativa durante la Festa dei Sette Dolori.