Lunedì 19 settembre dalle 11, incontro sul tema della legalità nel luogo di lavoro, presso lo stand Amici di Padre Giorgio in via Aldo Moro

Lunedì 19 settembre, ore 11.00, presso lo stand Amici di Padre Giorgio in via Aldo Moro 2, si terrà un incontro di riflessione e confronto sul tema della legalità sul luogo di lavoro dal titolo Sfruttamento e neoschiavismo in agricoltura: la filiera etica NoCap come nuovo paradigma.

Lappuntamento, che vede come relatori Yvan Sagnet, presidente Associazione NOCAP, e Marco Nonni dellAssociazione Amici di Padre Gioergio, si svolgerà proprio nel luogo che a Russi più simboleggia questo tema: il parco Falcone-Borsellino sito in via Aldo Moro, dove l’Associazione “Amici di Padre Giorgio” ha lo stand durante i giorni della festa e dove è posizionato il monumento dedicato, appunto, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Yvan Sagnet è nato il 4 aprile del 1985 a Douala (Camerun), arriva in Italia nell’agosto 2007 e nel 2013 consegue la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino.

Nel 2011 inizia a lavorare per mantenersi gli studi in Puglia e lì scopre il mondo del caporalato. Organizza, diventandone leader, il primo sciopero contro le inumane condizioni di lavoro che ha portato all’introduzione del reato di caporalato e al primo processo in Europa sulla riduzione in schiavitù.

Yvan Sagnet per questi fatti nel 2017 è stato insignito dellonorificenza di Cavaliere dellOrdine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, oltre al riconoscimento di vari premi e fonda, diventandone presidente, la prima Associazione contro il caporalato: NOCAP.

NOCAP nasce nel 2011 dalliniziativa di Jean Pierre Yvan Sagnet come movimento di denuncia dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, fenomeno tanto diffuso e per tanto tempo ignorato da politica e istituzioni nel nostro Paese.

Dopo i primi anni di denuncia, che hanno contribuito ad accendere i riflettori e a suscitare linteresse sempre più ampio sulle condizioni di abuso della manodopera agricola italiana e straniera, il movimento nel 2017 decide di passare dalla fase della protesta a quella della proposta, costituendo l’Associazione NO CAP (che di recente ha assunto la forma giuridica di Ente per il Terzo Settore).

A seguire pranzo presso lo stand con incasso devoluto alle attività dell’associazione NoCap.

Menù: cappelletti al ragù, bél e còt con purè, ciambella e canèna.

Per info e prenotazioni:

tel. 335 8210860