Appuntamento venerdì 16 settembre alle 18 alla biblioteca «Giovanna Righini Ricci»

Inaugura venerdì 16 settembre alle 18 nella biblioteca comunale «Giovanna Righini Ricci» di Conselice la mostra fotografica del concorso «Guardare e vedere le differenze», giunto alla quarta edizione.

Il concorso è parte di una più ampia iniziativa progettuale sviluppata dal centro antiviolenza Demetra – Donne in aiuto, insieme alle associazioni femminili presenti Caffè delle ragazze di Conselice, InConTra Donne, Cif di Alfonsine e Udi Massa Lombarda, in partenariato con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il contributo della Regione Emilia-Romagna; finalità del progetto è riconoscere e smantellare stereotipi e pregiudizi costruiti sulle differenze di genere e non solo, per prevenire ogni forma di violenza.

In occasione dell’inaugurazione saranno premiate le classi delle scuole secondarie di primo grado dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che hanno partecipato.

Nell’anno scolastico 2021-2022 il progetto ha coinvolto 15 classi seconde dalle scuole medie di Alfonsine, Conselice, Cotignola, Fusignano e Massa Lombarda.

L’inaugurazione è aperta a tutti; saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che, in collaborazione con le insegnanti, hanno contribuito alla realizzazione del progetto. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

La Pro Loco di Conselice ha collaborato all’allestimento della mostra nell’ambito della tradizionale Sagra del ranocchio.