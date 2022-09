Venerdì 16 settembre, alle ore 21.00, in piazza Farini, si esibiranno 11 artisti prodotti dall’etichetta discografica

Venerdì 16 settembre 2022, alle ore 21.00, piazza Farini ospiterà Brutture Moderne Social Club, la nota etichetta di via Madrara, che riunisce in una sola serata alcuni artisti prodotti dall’omonima etichetta. Il concerto raggrupperà i brani dei singoli artisti che saranno riarrangiati per l’occasione in una visione di concerto collettivo. Si esibiranno: Eloisa Atti, Manuel Pistacchio, Giacomo Toni, Les Apaches, Moder, Mondoriviera, Max Penombra, Shifty Split, Francesco Giampaoli, Diego Sapignoli e Matteo Splash Camera.