Domenica 18 settembre in piazza Farini, alle 16.30 e alle 21.00, doppio appuntamento con la musica romagnola

La domenica della Fira, quest’anno ha il gusto della tradizione: in piazza Farini, alle 16.30 e poi alle 21.00, si esibirà la storica orchestra da ballo Castellina Pasi, in un’evento che vede il contributo di AVIS Russi e di AVIS San Pancrazio.

Il gruppo è ormai un mito, sia per i successi che ha riscosso e che tuttora sta mietendo, sia per i personaggi che l’hanno resa grande, primi fra tutti il compianto Maestro Giovanni Pasi e la “fisarmonica col cuore” Roberto Giraldi, in arte Castellina. Scomparso nel 2000 il M° Giraldi, l’orchestra continua la sua incessante attività, sia con tanti concerti su tutto il territorio italiano, sia con la nuova produzione discografica.

Oggi il nuovo leader dell’Orchestra Castellina Pasi è Andrea Barbanera, giovane fisarmonicista, cantante e artista eclettico.

Vi aspettiamo numerosi!

Il programma integrale della Fira di Sett Dulur 2022 è disponibile sul sito https://www.firadisettdulur.net/

Per informazioni:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Tel. 0544 587642

cultura@comune.russi.ra.it