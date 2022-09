Domenica 18 settembre alle ore 10 nel Teatro Comunale di via Cavour, nel contesto della Fira di Sett Dulur, saranno premiati Luciano Minghetti e Guido Francesconi

Anche quest’anno la domenica mattina della Fira di Sett Dulur è dedicata ai premi Un amico per Russi e Artoran a Ross, indetti dal Comune di Russi e dalla Pro Loco.

Il 18 settembre, alle 10, presso il Teatro Comunale in via Cavour 10, il premio Un amico per Russi” sarà consegnato a Luciano Minghetti per il suo impegno nel mondo dellassociazionismo e nello studio del territorio, per la cura nelle analisi svolte sulla narrazione orale e per la dedizione nella creazione di una memoria fotografica di inestimabile valore.

Nello stesso evento di domenica mattina, sarà consegnato a Guido Francesconi il premio Artoran a Ross. Con il proprio impegno e grazie alla sua grande passione ha onorato l’Arma dei Carabinieri e, con senso del dovere, spirito di sacrificio, disciplina e affidabilità ha garantito vicinanza a tutti i cittadini, anche in maggior difficoltà. Grazie alla donazione della sua collezione privata di cimeli di grande valore storico e culturale, ha contribuito inoltre alla valorizzazione della storia risorgimentale e contemporanea, rivolgendosi anche alle giovani generazioni.

Per info:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Tel. 0544 587641

cultura@comune.russi.ra.it

www.facebook.com/FiraDiSettDulur

www.firadisettdulur.net