Sabato 24 settembre Cervia Ritrovata- alla scoperta della città e delle sue origini

Cervia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che in questa occasione diventano un’opportunità unica per approfondire la ricchezza del patrimonio culturale locale in tutte le sue forme e, soprattutto, nelle sue connessioni. Un pull di esperti di vari settori ( ambiente , archeologia, storia, restauro) guiderà i patecipanti lungo un tour itinerante che attraverserà proprio le saline e i suoi suggestivi paesaggi toccando contemporaneamente temi e luoghi simbolo del passato cervese, dalle prime saline di epoca romana fino alle più recenti attestazioni conservate al Museo del Sale, attraverso il fondamentale passaggio dagli scavi di Cervia Vecchia.

L’evento, completamente gratuito è promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (nell’ambito del piano di valorizzazione del Ministero della Cultura) e dal Comune di Cervia, con la collaborazione dell’Università di Bologna, del Gruppo Culturale “Civiltà Salinara” e della Cooperativa Atlantide.Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 24 settembre con appuntamento alle ore 15 presso la torre San Michele per la partenza in bus

Il programma:

Cervia Ritrovata-alla scoperta della città e delle sue origini:

percorso guidato attraverso natura, storia e tradizioni della vecchia città

Ore 15.00 appuntamento Torre San Michele

ore 15.15 partenza in bus per Centro Visite Salina di Cervia

Ore 15.30 Centro Visite Salina di Cervia -Sala conferenze

Le origini delle saline di Cervia: un paesaggio fra continuità e trasformazioni

Saluti dell’amministrazione comunale di Cervia

Kevin Ferrari e Massimo Sericola Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Marco Marchesini Fabio Lambertini CAA Palinologia e Archeobotanica

ore 16.15 Dal Centro Visite all’area di Cervia vecchia

Passeggiata chiacchierando su paesaggio naturalistico e paesaggio antropico con guida ambientale della cooperativa Atlantide e Bruno Lombardi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

16.45 Area di Cervia Vecchia-

Gli scavi archeologici

Mila Bondi, Archeologa UNIBO

17.15 partenza in bus per MUSA dall’area degli scavi

17.30- Visita guidata al MUSA

La Civiltà del Sale: tradizioni e patrimonio immateriale

Gruppo culturale Civiltà Salinara e Romina Pirraglia Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Per ragioni organizzative e per consentire una piena fruibilità, l’evento è consentito fino ad un numero massimo di partecipanti ed è richiesta la prenotazione obbligatoria da inviare alla mail kevin.ferrari@cultura.gov.it