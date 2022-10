L’autore sarà intervistato dal sindaco Davide Ranalli

La città dei sogni (Gilgamesh edizioni) è il libro che Marcello Tarozzi presenta mercoledì 5 ottobre alle 20.30 nella sala Estense della Rocca, in piazza dei Martiri 1. L’autore sarà intervistato dal sindaco Davide Ranalli in questo speciale appuntamento organizzato in collaborazione con la biblioteca Trisi.

Il volume racchiude 24 racconti che parlano delle esperienze personali dei diversi protagonisti arrivati a momenti cruciali della loro vita, ogni racconto è ambientato in una città diversa che l’autore almeno una volta ha personalmente visitato. Per Tarozzi questo testo rappresenta un vero e proprio peregrinare, sia fisico che interiore. È un viaggio che, grazie alla capacità e alle parole dello scrittore, permette di entrare in contatto con numerose città e la loro bellissima e intensa storia, consentendoci di conoscere numerosi personaggi, grazie agli strumenti narrativi di cui si serve sapientemente.

Marcello Tarozzi, classe 1978, è appassionato di viaggi e storia, si è impegnato per anni nella politica a Imola, è stato capogruppo del Pd in consiglio comunale