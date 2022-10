Incontri e iniziative con una rete di partner pubblici e privati sia in presenza che on line dal 12 ottobre al 15 dicembre

La Provincia aderisce per il quinto anno consecutivo al Festival della Cultura tecnica. Il festival, nato nel 2014 a Bologna per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica, dal 2018 si svolge sull’intero territorio regionale.

In programma dal 12 ottobre al 15 dicembre, il Festival della Cultura tecnica di Ravenna si presenta per il 2022 in una versione con incontri e iniziative con una rete di partner pubblici e privati sia in presenza che on line. L’edizione di quest’anno prosegue il percorso iniziato nelle precedenti edizioni di sensibilizzazione ai temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il tema condiviso per questa edizione, rivolta a studenti e studentesse, famiglie, cittadini e cittadine, imprese e istituzioni – è “Lavoro dignitoso e crescita economica”, obiettivo 8 dell’Agenda Onu 2030, per una crescita economica equa e inclusiva, basata su competenze, servizi e innovazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito con il palinsesto 2022: https://er.festivalculturatecnica.it/ravenna/