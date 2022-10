Sono stati portati esempi di installazioni multimediali e accorgimenti all’interno del museo nell’ambito dell’inclusione e del superamento delle barriere per una cultura aperta a tutti

Musa, il museo del sale di Cervia ha partecipato nei giorni scorsi al Forum della Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo che si è svolto a Pirano, in Slovenia dal titolo “Il Mare che unisce“

Si tratta della 27^ edizione dell’incontro della associazione AMMM della quale il museo del sale di Cervia fa parte e che ogni anno si riunisce per trattare temi importanti che riguardano il patrimonio culturale legato al mare. Una tre giorni di full immersion presso il teatro Tartini di Pirano che ha visto la partecipazione di 17 musei, 11 fra istituti e associazioni che si occupano di recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato al mare, 2 università slovene; con 7 nazioni europee rappresentate. I temi trattati sono stati vari, ma raggruppati in quattro filoni tematici: Il mare della solidarietà e il museo inclusivo; il museo come elemento di turismo culturale e sostenibile; Il mare che non ha confini; i giovani e il Mediterraneo: musei, scienza,istruzione, cooperazione.

MUSA ha portato la propria esperienza nell’ambito dell’inclusione e del superamento delle barriere per una cultura aperta a tutti, che tenga conto dell’eterogeneità del pubblico con le relative varietà di bisogni, aspettative e soddisfazioni.La direttrice di MUSA, Annalisa Canali, ha portato l’esperienza del museo relativamente non solo all’abbattimento di barriere fisiche, ma anche al superamento didifficoltà di accesso dovute ad età,contesto sociale, disabilità sensoriali, barriere culturali, linguistiche e cognitive sottolineando che accessibilità significa anche buona accoglienza, mettere a proprio agio il visitatore e che gli accorgimenti utilizzati per superare le difficoltà di alcuni sono un utile strumento di accesso per tutte le categorie di persone. Sono stati portati esempi di installazioni multimediali e accorgimenti all’interno del museo, ma anche di iniziative culturali dedicate a varie tipologie di pubblico, sviluppo e aggiornamento della comunicazione sia all’interno del museo sia all’esterno, sia attraverso web e social.

“Queste occasioni di confronto costituiscono importanti momenti di crescita. –dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta – E’ per l’Amministrazione un grande piacere e motivo d’orgoglio constatare che il nostro museo, sebbene di piccole dimensioni, coltivi rapporti internazionali e possa confrontarsi con istituti culturali di grandi dimensioni, esperienze e prestigio quali ad esempio i musei di Barcellona e Genova.”