Il grande poeta ha dormito nel palazzo che da 70 anni ospita l’albergo Ala d’Oro. Trovate le testimonianze che porteranno alla creazione di una “camera letteraria” dedicata in occasione del compleanno che apre, il 9 ottobre anche la stagione di Caffè Letterario

E’ ufficiale: in base alle testimonianze rintracciate dallo storico lughese Norino Cani, Ugo Foscolo ha pernottato a Lugo in quel palazzo nobiliare trasformato in seguito nella sede dell’Hotel Ala d’Oro. All’epoca il poeta, che ancora doveva svelare le potenzialità della sua arte, ricopriva il ruolo di Capitano nelle fila delle forze della Repubblica Cisalpina. Erano i primi anni del 1800.

Le celebrazioni dei 70 anni dell’Ala d’Oro

E proprio a lui, in occasione delle celebrazioni dei 70 anni dell’Hotel, organizzate lunedì 9 ottobre con la festa che aprirà anche la 19° edizione della rassegna Caffè Letterario, sarà dedicata una delle nuove “camere letterarie” ristrutturate in tema. A fargli compagnia nella dedica di altrettante stanze, personaggi del calibro di Rossini, Pascoli, Hesse e D’Annunzio. L’importante traguardo raggiunto dall’hotel sarà celebrato dalla presenza di Maria Pia Timo che dalle 18 racconterà in modo ironico le tappe salienti della vita dell’albergo. All’esibizione dell’artista si affiancherà la mostra fotografica di Paolo Ruffini dedicata ai ritratti dei personaggi noti che sono stati ospiti e, in chiusura, il dj set guidato da Dj Lorenz.

Gli incontri di Caffè Letterario

Da venerdì 14 ottobre riprenderanno i consueti incontri con gli scrittori “nell’intento di aprire – sottolinea Patrizia Randi, curatrice della rassegna insieme a Claudio Nostri e Marco Sangiorgi – una finestra sulla narrativa contemporanea. Riceviamo tantissime richieste – sottolinea – e tante proposte non vengono accolte, soprattutto per quanto riguarda la letteratura del territorio. Spero – ha continuato – che la collaborazione con la biblioteca Trisi ci possa consentire di mantenere un legame con l’editoria locale che rappresenta un mondo immenso, al quale abbiamo risposto spesso di no per mantenere un livello di qualità e la garanzia delle case editrici che chi si autopubblica non ha”.

Il programma

Le serate organizzate fino al 10 dicembre, saranno 12. Il programma del mese di ottobre offre la presentazione delle opere di Lorenza Pieri, il 14 con “Erosione”, Leonardo Colombati, il 17 con “Sinceramente non tuo” e di William Wall, il 21 con “La ballata del letto vuoto”. Gli incontri di novembre si apriranno il 4 con la presentazione del classico “Les fleurs du mal” di Baudelaire illustrato da Cesare Baracca e continueranno il 5 con la serata conviviale arricchita dal recital di Gianni e Paolo Parmiani “Come d’autunno si levan le foglie”, l’11 con Ivano Dionigi ed il suo “Benedetta parola”, il 18 con Matteo Cavezzali ed il suo primo romanzo “Il labirinto delle nebbie”, il 25 con Giovanni Brizzi autore di “Roma contro i Parti” ed il 28 con Sergio Givone e la sua ultima opera “I presocratici”. Dicembre si articolerà su due appuntamenti, il 2 con Paolo Gagliardi e la sua opera “Vite monumentali”, guida del cimitero di Lugo attraverso i personaggi lì sepolti ed il 5 con Paolo Malaguti ed il suo “Il moro della cima” per concludersi, il 10 con la mostra di pittura dell’artista massese Barbara Cotignoli dal titolo “Il mondo di Barbara”. Ogni evento avrà inizio alle ore 21, tranne per la serata conviviale, alle 20,30 e all’inaugurazione della mostra, prevista alle 18. Tutti gli incontri, tranne quello del 5 novembre, sono gratuiti.