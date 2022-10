L’iniziativa promossa da Cuore e Territorio lunedì 24 ottobre alle 21

Andrà in scena lunedì 24 ottobre, alle ore 21, presso il teatro Rasi di Ravenna, lo spettacolo di beneficenza realizzato da “I MIMI DELLA LIRICA” e promosso dall’associazione Cuore e Territorio aps.

L’evento è rivolto a raggiungere l’obiettivo di raccogliere fondi al fine di dotare la biblioteca di Mezzano di quattro scaffalature bi-facciali su ruote, dando possibilità di creare uno spazio fruibile per una rapida consultazione.

Lo spettacolo sarà basato su brani delle più belle arie di Rossini Puccini e Verdi.

L’ingresso sarà in offerta libera (offerta consigliata 10 euro). La prevendita dei biglietti è attiva da venerdì 7 ottobre, presso la biglietteria del Teatro Alighieri, dal lunedì al sabato nell’orario 10-13.

La raccolta fondi

Cuore e Territorio, con il sostegno del quotidiano online Ravenna24ore aderisce al progetto di Raccolta Fondi ‘Spazio alla Biblioteca G.Ruflini’ promosso dall’associazione Percorsi Mezzano. Dotare la biblioteca di Mezzano, unico punto culturale del paese, di 4 scanalature bi-facciali su ruote creando uno spazio flessibile in cui sia più semplice e rapida la consultazione e nel contempo sia facile mutarne la sistemazione per tutte le iniziative culturali di Mezzano nel quale ospitare scolaresche, laboratori per bambini, presentazione di libri e incontri con gli autori è un dovere civico per ogni cittadino. L’obiettivo è semplice: raccogliere 3300 euro per realizzare tutto questo. Si può contribuire tramite una piccola donazione, oppure partecipando all’evento teatrale dei 24 ottobre, finalizzato a questa raccolta fondi.