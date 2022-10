Piazza del Popolo si anima di iniziative

Un weekend all’insegna del palato quello che si prospetta dal 14 al 16 ottobre a Faenza, con il ritorno in Piazza della Libertà, nella sua ottava edizione, di “Bell’Italia”, la mostra mercato dedicata alla tradizione culinaria di tutte le regioni italiane. In Piazza del Popolo, in continuità con l’edizione estiva realizzata durante il secondo Martedì d’Estate, si terrà il nuovo evento promosso dal Consorzio Faenza C’entro dal titolo “Faenza in un bicchiere”.

Sabato 15 ottobre, dalle 18 alle 23, in Piazza del Popolo sono state invitate 20 cantine selezionate del territorio, che saranno disposte sotto ai portici della piazza con i loro banchetti per creare un vero e proprio percorso di degustazioni.

Per assaggiare i vini delle cantine presenti sarà possibile acquistare il kit di degustazione, che comprende il calice, la taschina e i ticket per le degustazioni, al costo di 10 euro, direttamente presso la cassa situata nella piazza centrale.

Queste le cantine coinvolte: Randi Vini, Tenuta Uccellina, tenuta Lovatella, Bacana Wines, Poderi Morini, Terra e Sale – Pian del Vedreto, Trerè Agriturismo e Cantina, Zinzani Vini, Tenuta La Viola, LU.VA, Cantina Vespignano, Cantina Gallegati, Cantina Casadio, Costa Archi, Villa Liverzano, Giovanna Madonia, Cantina San Biagio Vecchio, Relais Mevigo, Podere Torre Mazzolano, Azienda Agricola LUVA.

La serata sarà accompagnata da atmosfere musicali, dalle 18 alle 20, con il duo pop G&M e, a seguire, dalle 20.30 alle 22.30, il ritmo irlandese e il folk pop con gli Afterglow violin and guitar.

Non finisce qui, in piazza della Libertà arriva Bell’Italia Tour, la mostra mercato dedicata alla qualità della tradizione regionale alimentare italiana, organizzata dalla società Explicom, alla sua ottava edizione sul territorio faentino. Per l’occasione si potranno provare le specialità culinarie di tutte le regioni italiane, da quelle dell’estremo nord al caldo del sud. L’evento si svolge da venerdì 14 a domenica 16 ottobre dalle 9.30 alle 20 (venerdì e domenica) mentre sabato dalle 9.30 alle 22.

Dal pecorino sardo ai cannoli siciliani, dalla piadina romagnola al lardo di colonnata e allo speck alto atesino: la piazza di Faenza si animerà per un fine settimana di profumi ad allietare i gusti di tutti i golosi e degli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento saranno gli stessi espositori che grazie ai loro prodotti trasformeranno il centro di Faenza in un “gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

“Faenza in un bicchiere” è organizzato dal Consorzio Faenza C’entro, in collaborazione con la cabina di regia composta dalle Associazioni del Commercio e dell’Artigianato e il contributo della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.

Ulteriori informazioni sulla pagina FB del Consorzio Faenza C’entro e di Bell’Italia Tour.