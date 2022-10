i partecipanti potranno conoscere i passaggi tecnici e creativi dall’ideazione dell’opera sino alla sua stampa

Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, in collaborazione con l’associazione culturale BiART Gallery e lo studio di incisione e stampa artistica INK33, organizza in occasione della Biennale di incisione “Giuseppe Maestri” quattro workshop gratuiti per promuovere la conoscenza e le fascinazioni delle tecniche incisorie della puntasecca, dell’acquaforte, della xilografia e della stampa su stoffa. Durante le attività i partecipanti potranno conoscere i passaggi tecnici e creativi dall’ideazione dell’opera sino alla sua stampa.

Gli incontri, in programma tra ottobre e novembre, sono destinati a ragazzi, adulti, insegnanti ed educatori che desiderano conoscere i segreti dell’incisione, un’arte che si esprime con un linguaggio antico e al contempo moderno. Durante le giornate si acquisirà la capacità di leggere un’opera realizzata con l’incisione in cavo e in rilievo e si apprenderanno, o potenzieranno, le conoscenze di questa tecnica che permette di sviluppare il proprio linguaggio grafico, forte dell’incontro fra tecnica, manualità e processo creativo.

Puntasecca su plexiglass – sabato 22 ottobre dalle 15 alle 18.30

corso a cura di Liliana Santandrea di BiART Gallery

Una breve ma interessante occasione per entrare in concreto dentro l’affascinante mondo dell’ incisione a puntasecca; si potrà acquisire la capacità di lettura grafica di un’opera realizzata con questa tecnica in cavo e potenziare il proprio carattere grafico, sfruttando la morbidezza del plexiglass che si andrà a incidere in modo diretto.

Corso riservato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni e insegnanti.

Tecnica dell’acquaforte – venerdì 28 e sabato 29 ottobre dalle 15 alle 18.30

corso a cura di Liliana Santandrea di BiART Gallery

Workshop in cui si apprenderanno tutti i passaggi per realizzare un lavoro con la tecnica dell’acquaforte, dalla preparazione della lastra fino alla sua stampa, passando per la stesura della cera, l’incisione di un soggetto a libera scelta, il passaggio in acido. L’ incontro inizierà con una breve visita alla “Biennale di incisione Giuseppe Maestri” allestita al Museo per osservare alcune opere realizzate con questa caratteristica tecnica.

Corso riservato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni e insegnanti.

Reduction woodcut. La matrice persa – sabato 5 e domenica 6 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

corso a cura di Enrico Rambaldi di INK33

Workshop per realizzare una xilografia policroma con il segno inconfondibile della matrice persa. La tecnica della “Reduction woodcut” permette di ottenere una stampa a più colori dall’incisione di una singola matrice realizzando una tiratura limitata e preziosa.

Corso riservato a scuole secondarie di secondo grado, insegnanti, educatori e adulti.

Xilografia (Linocut) e stampa su stoffa – sabato 12 e domenica 13 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

corso a cura di Enrico Rambaldi di INK33

Workshop in cui si potrà apprendere la tecnica xilografica specifica per la stampa su stoffa, preparando una matrice con un soggetto semplice e dai tratti ben definiti, inciso con tagli profondi e ben separati, idonei alla riproduzione su t-shirt, shopper e altri tessuti naturali.

Corso riservato a scuole secondarie di secondo grado, insegnanti, educatori e adulti.

Tutti i workshop sono gratuiti e si terranno al Museo Civico delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione (massimo 12 iscritti per ciascun laboratorio).

Info e iscrizioni:

0545 280913