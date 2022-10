“Finalmente felicemente insieme!” Un titolo che in tre parole riassume il sentimento di ripartenza

Un cartellone ricco di eventi e di grandi protagonisti del panorama teatrale italiano per una nuova drammaturgia che spazia tra generi e linguaggi diversi, da quelli della tradizione a quelli del nostro presente.

Giampiero Ingrassia porta in scena una nuova riscrittura del Doctor Faust sul mito dell’eterna giovinezza. La storia tra Faust e Margherita viaggia nei secoli fino ai nostri tempi immergendosi in una realtà digitale. Il testo, ora brillante, ora tragico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità dell’essere umano, sull’impossibilità di accettare l’indifferenza a cui il mondo digitale sembra confinarci, un mondo in cui la rinuncia al tatto, al rischio, alle sensazioni, e in definitiva al contatto fisico, è diventato una prigione, più che una garanzia di benessere.

Gioele Dix, dedica il suo nuovo spettacolo, “La corsa contro il vento”, al grande scrittore bellunese Dino Buzzati, genio visionario del ‘900 italiano, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della morte. Attingendo ai suoi racconti e ispirandosi ai personaggi e atmosfere buzzatiane, parla anche di sé, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze, in uno spettacolo tra ironia e risate, ombre e attese, luci e misteri.

E ancora Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi in scena in “Cosa nostra spiegata ai bambini”, con le parole di Stefano Massini (vincitore a giugno di 5 oscar del Tony Award 2022 con “The Lehman Trilogy”). Danno forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole. E’ la biografia poetica di Elda Pucci nell’anno in cui fu sindaco di Palermo. Era il 1983/1984, quello dell’ascesa dei Corleonesi a capo di Cosa Nostra.

Fuori abbonamento la serata “Un Capodanno da ridere à Cusels” per accogliere il nuovo anno con una serata di sicuro divertimento con Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi.

E si continua con il popolare attore Corrado Tedeschi in scena con la figlia Camilla in Partenza in salita, uno spettacolo che ha girato l’Italia dal nord al sud e l’altrettanto conosciuto attore teatrale e televisivo Ugo Dighero, che da solo in scena, affronterà alcuni grandi temi del vivere, le famose domande esistenziali.

Completa il quadro il genere comico con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli in “Noi Siamo Voi. Votatevi!” spettacolo sul tema della politica in Italia, dove maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi endemici del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli gran parte della colpa è dell’elevato numero di partiti politici e per questo propongono una geniale soluzione: fondarne un altro!

teatro comunale conselice

Stagione 2022/2023

Finalmente felicemente insieme!

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 ore 21

GIAMPIERO INGRASSIA, EMY BERGAMO, MIMMO RUGGIERO

DOCTOR FAUST

E LA RICERCA DELL’ETERNA GIOVINEZZA

di Stefano Reali

Regia: Stefano Reali

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2022 ore 21

GIOELE DIX

LA CORSA DIETRO IL VENTO

Dino Buzzati o l’incanto del mondo

E Con Valentina Cardinali

Drammaturgia e regia Gioele Dix

SABATO 31 DICEMBRE 2022 ore 21.30 FUORI ABBONAMENTO

DUILIO PIZZOCCHI, DAVIDE DALFIUME E BEPPE ALTISSIMI

UN CAPODANNO DA RIDERE A CUSELS

VENERDI’ 20 GENNAIO 2023 ore 21

CORRADO TEDESCHI

CAMILLA TEDESCHI

PARTENZA IN SALITA

di Gianni Clementi

Regia: Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023 ore 21

OTTAVIA PICCOLO

COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI

di Stefano Massini

e con i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

Regia: Sandra Mangini

SABATO 4 MARZO 2023 ore 21

UGO DIGHERO

… MA MAI NESSUNO MI BACIO’ SULLA BOCCA

L’infausto destino della bella addormentata

di Ugo Dighero, Marco Melloni, Stefano Benni

Regia: Ugo Dighero

SABATO 1 APRILE 2023 ore 21

ANTONIO CORNACCHIONE E SERGIO SGRILLI

NOI SIAMO VOI – Votatevi!

Di Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli

Regia: Renato Sarti

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI:

INTERO € 85,00

RIDOTTO € 75,00 (under 25, over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, tesserati Libera, dipendenti Hera, Soci Università Aperta di Imola. Le persone con disabilità al 100% hanno diritto al biglietto omaggio e l’accompagnatore al biglietto a tariffa ridotta. Le persone con disabilità con percentuale inferiore hanno diritto al biglietto ridotto).

DEDICATO (solo residenti) € 70,00

RINNOVI ABBONAMENTI

SABATO 15 OTTOBRE (ore 10.00 – 13.00)

E SABATO 22 OTTOBRE (ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 18.00).

La prelazione per la stagione 2022/23 è basata sui posti assegnati per la stagione 2019/20, prima che entrassero in vigore le norme sul distanziamento.

CAMBIO POSTO: Lunedì 24 ottobre (dalle ore 11.00 alle 13.00) compatibilmente con la disponibilità

NUOVI ABBONAMENTI: Martedì 25 ottobre (dalle 10.00 alle 13.00)

Prevendite biglietti

Mercoledì 26 ottobre: dalle 16 alle 18

Sabato 3 dicembre dalle 10 alle 13

BIGLIETTI: intero € 16,00 – ridotto € 14,00 – speciale solo residenti € 13,00

EVENTO SPECIALE CAPODANNO: intero € 20,00 dedicato residenti € 18,00

Prevendite biglietti:

In biglietteria nelle serate di spettacolo dalle ore 19.00 alle 21.00.

Online su Vivaticket da mercoledì 26 ottobre fino alle ore 13.00 del giorno di rappresentazione.

Prenotazioni telefoniche a cui dovrà fare seguito bonifico bancario da inviare a: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Biglietteria: cell. 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19)

e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Info Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore: cell. 353 -4045498