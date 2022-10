Le iniziative in occasione dell’anniversario della pellicola “La Riffa” contenuta in “Boccaccio ‘70”

Saranno 4 giornate dedicate a cinema e musica, con alcuni approfondimenti legati alle evoluzioni e al ruolo svolto dal mercato ambulante. E’ così che l’Associazione Lugo Music Festival, in collaborazione con il Cineclub Italo Zingarelli intende festeggiare un anniversario importante, i 60 anni dalla presenza a Lugo di Sophia Loren e Vittorio De Sica, rispettivamente protagonista e regista de “La Riffa”, uno dei quattro episodi dell’opera di Federico Fellini “Boccaccio’70”.

Il programma dell’evento

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto di Lugo Vintage, partirà giovedì 13 con un evento a invito organizzato nelle Pescherie della Rocca, sede dei vari appuntamenti, che offrirà al pubblico alcuni spezzoni della pellicola e presenterà in anteprima la mostra dedicata alle foto inedite realizzate, durante le riprese del film, dal fotografo lughese Paolo Guerra. Venerdì 14 il percorso espositivo sarà a disposizione, nella mattinata dalle 9 alle 13, delle scuole. I festeggiamento riprenderanno alla sera, quando alle 21 ci sarà il “Vibrazioni club night”, festa con musica disco e house. Sabato 15 si entrerà nel vivo dell’evento. Dopo la mattinata dedicata alle proiezioni, nel pomeriggio, a partire dalle 16, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Il mercato di Lugo dagli anni Sessanta ad oggi: personaggi, vicende e storie”, per onorare il ruolo che il mercato ebbe nel film, girato proprio fra i banchi dei venditori. Alle 18 ci sarà l’incontro “Vibe: 40 anni di radio e di vinili” in cui Massimo Oldani di Radio Capital parlerà, guidato da Gianni Gozzoli e Simone Guerra, di musica soul e aneddoti legati alla collezione di vinili di sua proprietà. Alle 20 ci sarà il “La Riffa vintage party con dress code anni ’60-‘70”. Le donne vestite di rosso, colore del vestito indossato dalla Loren nel film, riceveranno un drink omaggio. Nella giornata di domenica 16, giornata conclusiva della manifestazione, si svolgerà la mostra ed esposizione di vespe, mosquito, auto e moto vintage in collaborazione con il Vespa Club Romagna, dalle 10 alle 19. Sempre alle ore 10,30 e 12 si svolgerà sul maxi schermo allestito all’interno delle Pescherie, la proiezione della Riffa. Sia sabato, sia domenica chi vuole potrà cimentarsi al tiro a segno gratuito con fucili e palloncini.

L’intento degli organizzatori

“La nostra intenzione è di creare una iniziativa aperta a tutti in cui tutti possano divertirsi – spiega Matteo Penazzi, co-organizzatore dell’evento. “I 60 anni della Riffa si inseriscono fra gli eventi celebrativi a cui, come CineClub, abbiamo fino ad ora dato vita ad iniziare dai festeggiamenti riservati, tre anni fa, al film “Lo chiamavamo Trinità” prodotto proprio da Zingarelli, lughese di origine”.