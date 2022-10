Mondorosa continua con l’attività consueta per realizzare, condividere, e scambiare idee e progetti

Lunedì 17 ottobre prosegue l’appuntamento con Mondorosa al quale si aggiunge il laboratorio di Tessere legami per “Un filo che ci unisce”. Ogni lunedì dalle 14.30, fino al 21 novembre, corso di uncinetto base e conversazione, accompagnati da un tè caldo. Prenotazioni: Ilaria di Tessere Legami al 3891710729

Dalle 16.30 Mondorosa continua con l’attività consueta per realizzare, condividere, e scambiare idee e progetti. Gli oggetti prodotti durante gli incontri saranno finalizzati ad attività benefiche e di solidarietà.

Mercoledì 19 ottobre, alle 17.30 appuntamento con il Gruppo di lettura “Libriamoci”

Il Gruppo di lettura “Libriamoci” della Biblioteca è uno spazio libero e gratuito di condivisione e socialità Il Gruppo è aperto a tutti gli interessati, anche a coloro che desiderano solamente partecipare come uditori e la partecipazione è libera e gratuita. La Biblioteca ospita il Gruppo di lettura, fornisce i libri, le informazioni bibliografiche per gli approfondimenti e cura la comunicazione. Gli incontri si svolgono solitamente il mercoledì, con cadenza mensile. Libro del mese: “L’amante” di Abraham Yeoshua.

Venerdì 21 ottobre alle 17.30 in biblioteca presentazione del libro di Pietro Annichiarico, “Sul ciglio di una vita”, con Gianni Cascone, scrittore, regista e fondatore di laboratori di scrittura creativa e Maria Chiara Sbiroli, direttrice della Trisi.

Nell’anno del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini un’opera che vuole essere un’intervista impossibile a Pasolini. Un po’ come accendere il televisore e trovarsi di fronte Pier Paolo che parla e commenta i fatti del 2022.

Nell’ambito dei laboratori di Abbiamo fatto…BAM, la biblioteca Trisi parte con il primo appuntamento il 21 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 con la “Biblioteca in gioco”

Sabato 22 ottobre un’intera giornata dedicata al Pavaglione tra la Biblioteca e l’Archivio Storico che terrà un vero e proprio open day.

Al mattino, dalle 10.30 nella sala Codazzi della Trisi, presentazione del video tour “Che spettacolo il Pavaglione! Viaggio nel cuore di Lugo tra storie, immagini e innovazione”, realizzato dai ragazzi della scuola Secondaria di primo Grado F. Baracca, in collaborazione con la biblioteca Trisi e la ditta NeoProject di Roncalceci (Ra).

Un progetto di valorizzazione della storia locale realizzato in occasione del bando promosso dalla Regione Emilia Romagna “Io Amo i Beni Culturali”.

A seguire visita guidata alla mostra “Noi amiamo il Pavaglione” in corso in biblioteca.

Al pomeriggio presso l’Archivio storico del Comune di Lugo, dalle 15 alle 18, “La fabbrica della fiera: il Pavaglione e le sue storie”.

“Fabbrica della fiera” è una delle denominazioni principali con le quali è stato indicato l’ampio spazio posto ai piedi della Rocca. Attraverso le carte d’archivio scopriremo l’evoluzione che il Pavaglione ha registrato nel tempo a seconda dei mutamenti della città, a dimostrazione dello stretto legame tra l’ampio quadrilatero e Lugo. L’obiettivo era quello di dare alla città un volto moderno attraverso un centro per gli affari. Oggi come un tempo, il Pavaglione ospita botteghe, negozi, fiere e il grande mercato del mercoledì, con i suoi seicento anni di storia. Ma non è solo questo: alla vocazione commerciale si accompagnano gli allestimenti di opere musicali, realizzati in questo spazio fin dal Seicento. E tanto altro ancora che sarà raccontato con i documenti dell’epoca.