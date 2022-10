Le prime visioni saranno in cartellone per due weekend consecutivi

Venerdì 28 ottobre riapriranno i battenti di “Cinema Palazzo Vecchio” per la decima edizione della stagione cinematografica invernale gestita dall’associazione Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo.

«Il decennale – anticipano i curatori di Fuoriquadro – introdurrà due importanti novità per Cinema Palazzo Vecchio: la scommessa di inserire nel programma del weekend pellicole in prima visione italiane e internazionali con l’intento di promuovere ed espandere l’offerta culturale cinematografica al pubblico lontano dai centri urbani della Bassa Romagna. In questo senso abbiamo anche allargato la fascia di pubblico che può accedere al biglietto ridotto passandolo da over 65 a over 60.

La seconda novità è data dal sistema di amplificazione, rinnovato per rendere l’esperienza della fruizione cinematografica ancora più immersiva.»

Le prime visioni saranno in cartellone per due weekend consecutivi, le seconde visioni che si alterneranno alle prime rimarranno invece in calendario per un fine settimana.

Nelle giornate infrasettimanali si proseguirà come da tradizione con opere di maggior caratura culturale: i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il “Cinema Ritrovato” e i documentari biografici, d’arte e musica in collaborazione con Nexo Digital, in particolare la rassegna “La Grande Arte al Cinema”.

Il primo film della stagione 2022-23 sarà “Amsterdam” di David O. Russell, in programmazione dal 28 ottobre all’1 novembre e dal 4 al 6 novembre. «Si tratta di una pellicola internazionale targata Disney – riprendono da Fuoriquadro – che si avvale di un cast strepitoso. Un crime romantico e affascinante e che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un’esperienza cinematografica attuale.»

Con Nexo Digital arriverà anche quest’anno la rassegna “La Grande Arte al Cinema” a partire da “Munch. Amori, fantasmi e donne vampiro” di Michele Mally (martedì 8 e mercoledì 9 novembre), per proseguire con “Ritratto di Regina”, docufilm del famoso fotografo Fabrizio Ferri presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Proiezioni Speciali (martedì 22 e mercoledì 23 novembre). Il mese si concluderà poi, martedì 29 e mercoledì 30, con “Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza” di Marco Pianigiani.

Il “Cinema Ritrovato” riporterà i grandi classici facendo compiere al pubblico un tuffo nel passato attraverso i capolavori cinematografici: l’edizione esordirà omaggiando l’acrobatico genio della comicità, Buster Keaton, con “The Great Buster”, biopic firmato da Peter Bogdanovich, uno dei maestri della New Hollywood, mercoledì 16 novembre.

«Fuoriquadro s’impegna ancora una volta, per il traguardo della decima edizione di “Cinema Palazzo Vecchio” – concludono i curatori della rassegna – a non tradire le aspettative del pubblico, incrementando la proposta culturale, oltre che tecnica, della sala cinematografica, alternando blockbuster, cinematografia nazionale, film d’essai, documentari d’arte e musica, classici e visioni altre, cercando di “stupire” con una programmazione non banale e con la finalità di mantenere il cinema un luogo di collettività, comunità, un vero faro culturale.»

I titoli successivi verranno comunicati non appena disponibili.

La stagione di cinema proseguirà fino alla primavera 2023.

Biglietti weekend: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni avranno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio