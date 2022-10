Il vice sindaco porterà il suo saluto alla conferenza promossa dall’Universitas Domus Mathae, giovedì 27 ottobre, alle 17

Il vice sindaco Eugenio Fusignani porterà il suo saluto alla conferenza “Da Crimea a Crimea”, dalle origini ai giorni nostri, promossa dall’Universitas Domus Mathae, in programma per giovedì 27 ottobre, alle 17, nell’aula magna della Casa Matha, in piazza Andrea Costa 3.

I lavori della manifestazione saranno coordinati da Laura Agrioli, segretaria provinciale A.N.V.R.G. (associazione nazionale Veterani e Reduci garibaldini) mentre il relatore sarà il Generale di brigata di cavalleria Alessandro Carile; interventi di saluto sono previsti da parte di Filippo Raffi, vice presidente nazionale A.N.V.R.G. e Maurizio Piancastelli, 1° Massaro della Casa Matha di Ravenna.

La conferenza è promossa in collaborazione con la Società Conservatrice del Capanno Garibaldi e l’Associazione Mazziniana.

Il generale Carile, ravennate, collocato in riserva dal primo luglio 2021, è un cultore della materia nel settore scientifico disciplinare “Geografia Economico-Politica” del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste dove ha presentato la stessa conferenza in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2002/2023.

La trattazione, corredata da immagini, presenterà, in modo sintetico, i trascorsi storici di quella penisola del mar Nero e in particolare la continuità del suo legame (militare, economico, politico e sociologico) col nostro Paese, per arrivare ad una panoramica della situazione “ai nostri giorni”, a carattere geopolitico e geostrategico.

“L’obiettivo – spiega il vice sindaco Fusignani – è quello di analizzare il passato, per meglio comprendere le cause, anche remote, che hanno portato alla tragedia in atto. Non mancheranno precisazioni tecniche sulla potenza degli ordigni e sugli effetti devastanti ad enorme distanza, che un improvvido ricorso all’uso del munizionamento nucleare (da parte di uno o di entrambi i contendenti) potrebbe causare”.