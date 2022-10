Tutti gli incontri sono tenuti da accompagnatori di escursionismo titolati ed esperti

Dal 27 ottobre al 24 novembre, tutti i giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 19, la sezione CAI di Lugo organizza in biblioteca alcuni incontri per entrare in contatto con il mondo dell’escursionismo. Si chiacchiererà di come frequentare consapevolmente e in sicurezza l’ambiente montano per trasmettere alcune conoscenze di base e incuriosire i partecipanti

Tutti gli incontri sono tenuti da accompagnatori di escursionismo titolati ed esperti, soci volontari della sezione CAI Lugo (www.cailugo.it)

Il corso fornisce le basi per approfondire in altre sedi l’interesse per la frequentazione della montagna ma insegna ad affacciarsi al mondo delle “terre alte”.

Venerdì 28 ottobre, alle 20.30 in biblioteca, Giacomo Pozzi presenta il sui romanzo d’esordio: “Un baobab toccò il cielo dell’africa” (editore Tempo al Libro) . L’autore, classe 1998 nato a Lugo ora risiede a Imola ed è un grande viaggiatore, dialoga con il bibliotecario della Trisi Andrea Moroni. Il libro è un romanzo di viaggio e di formazione che prende spunto dalle vicende di due ragazzi che sceglieranno due semi da un anziano del paese, uno di loro partirà per l’Africa dove accadranno fatti importanti, anche nella loro gravità. Come scrive Andrea Pagani nella prefazione si tratta di “un romanzo sincero, onesto, libero, ma non ingenuo, anzi dotato di un coraggio e di un’audacia piuttosto sconvolgenti, d’una profondità così temeraria e animosa da rischiare l’imprudenza”.