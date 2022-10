Lo storico edificio ravennate ospita anche molte mostre, anch’esse visitabili, sia oggi, venerdì 28 ottobre, sia domani, sabato 29 ottobre, sia dopodomani, domenica 30 ottobre, fino a tardi

In occasione dell’edizione del 2022 del “Giovinbacco” di Ravenna, fino a dopodomani, domenica 30 ottobre, Palazzo Rasponi dalle Teste, le mostre e gli allestimenti d’arte al suo interno, previsti nell’ambito della settima Biennale del mosaico contemporaneo di Ravenna, saranno, eccezionalmente, aperti al pubblico fino alle 23, grazie a un’iniziativa promossa, congiuntamente, dall’assessorato alla cultura e dall’assessorato al turismo del Comune di Ravenna.

Durante l’evento enologico dedicato ai vini di Romagna, i visitatori potranno, così, apprezzare “Opere dal mondo”, la grande rassegna promossa da “Aimc-Associazione internazionale mosaicisti contemporanei”, che raccoglie un’importante selezione di lavori in mosaico realizzati da artiste e da artisti provenienti da ventuno nazioni e da tre continenti. Inoltre, nelle sale del piano nobile del Palazzo di piazza Kennedy, è visitabile anche la mostra dal titolo “Sergio Cicognani. Pittore del mosaico”, a cura di Paolo Trioschi, artista nato nel 1927 e deceduto nel 2019, e uno dei principali protagonisti della stagione del mosaico ravennate degli ultimi cinquanta anni. La poetica pittorica di Cicognani si ricompone in un originale linguaggio sospeso tra mosaico e tra pittura, che nell’esposizione viene raccontato in ventitré opere dell’artista e collaboratore di famosi pittori come Kokochka, Guttuso, Mathieu e Saetti. Poi, potrà, ancora, essere ammirata una sezione di “Lato Sensu–Declinazioni del mosaico contemporaneo”, a cura di Sabina Ghinassi, di Eleonora Savorelli e di Paolo Trioschi. Si tratta di una mappatura transgenerazionale della pluralità dei linguaggi contemporanei raccontata attraverso le opere di oltre venti artisti, che lavorano con e intorno al mosaico. Nello specifico, a Ravenna, sono esposti gli interventi di tre importanti artiste come Francesca Pasquali, Yukiko Nagai e Sara Vasini. Infine, sempre in occasione della Biennale di mosaico, il sodalizio tra Ravenna e Faenza si consolida, col Mic, il museo internazionale della ceramica della città manfreda, che propone un’installazione dal titolo “Solaris”, nuovo risultato della ricerca di Oscar Dominguez sui materiali ceramici dove terra e fuoco sono gli elementi primordiali.

Per finire, le visite a palazzo Rasponi dalle Teste sono in programma oggi, venerdì 28 ottobre, dalle 15.30 alle 23; domani, sabato 29 ottobre, dalle 9 alle 23; e dopodomani, domenica 30 ottobre, dalle 9 alle 23. Apertura straordinaria anche lunedì 31 ottobre, la vigilia di Ognissanti, col palazzo ravennate che rimarrà aperto al pubblico dalle 15.30 alle 18.30.

L’iniziativa è promossa congiuntamente dagli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune.