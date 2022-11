Alle 12.30 di sabato 5 novembre in onda la puntata dedicata alla città bizantina

Sabato 5 novembre, alle 12.30 su Rai 1, andrà in onda la puntata dedicata a Ravenna di Linea verde life, la trasmissione condotta da Daniela Ferolla e Marcello Masi che dal 25 settembre è tornata con una nuova stagione. Anche quest’anno il programma affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart e green sono gli assi narrativi del programma.

Nella puntata dedicata a Ravenna, Daniela Ferolla e Marcello Masi racconteranno la bellezza della città, con uno sguardo rivolto al mosaico: dai monumenti Unesco alla sua conservazione grazie al prezioso lavoro che viene svolto nell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ma non solo. Altri momenti si svolgono infatti alla Biblioteca Classense e ai Giardini pensili della Provincia, dove si trova l’installazione “Un alloro per Dante”. E non mancheranno inoltre i balli romagnoli con la “scuola di ballo Malpassi” accompagnati dall’orchestra “Storia di Romagna”, la cucina tradizionale con i cappelletti romagnoli e la ciambella, ma anche quella innovativa e vegetariana. Non ultime le attività del porto di Ravenna, con uno sguardo alla sostenibilità e alle aree naturali dalla foce del Bevano alle dune costiere.