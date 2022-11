Le proiezioni hanno inizio alle 21

La decima edizione di Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue martedì 8 e mercoledì 9 novembre con la proiezione di “Munch – Amori, fantasmi e donne vampiro” di Michele Mally, per la rassegna “La Grande Arte al Cinema” di Nexo Digital.

In vista dei 160 anni dalla nascita di Munch, che cadranno nel 2023, il documentario offre la visione della mente di Munch, delle sue passioni e della sua arte, cercando di far luce su un grande maestro, che ha avuto un forte impatto su tutti coloro che sono venuti dopo di lui.

Non si tratta soltanto di un viaggio nella vita di Munch, ma anche nella sua Norvegia. Attraverso gli sterminati panorami norvegesi si arriva a interrogarsi sul tema principale della produzione dell’artista: la sua idea del Tempo.

La voce narrante è di Ingrid Bolsø Berdal.

La stagione cinematografica invernale di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Fuoriquadro per il Comune, continuerà poi nel fine settimana 11-13 novembre con una nuova prima visione, “La stranezza” di Roberto Andò, che verrà riproposta anche nel fine settimana successivo.

Altri film in programma sono “The Great Buster” di Peter Bogdanovich mercoledì 16, “Ritratto di Regina” di Fabrizio Ferri martedì 22 e mercoledì 23 e “Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza” di Marco Pianigiani martedì 29 e mercoledì 30.

Biglietti weekend: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio