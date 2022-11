Mercoledì 9 novembre alle 18 per la rassegna Il Tempo Ritrovato la presentazione di “Due settimane, forse un anno” (Giunti) in dialogo con Stefano Bon

Mercoledì 9 alle 18 per la rassegna Il Tempo Ritrovato al Caffe letterario di Ravenna, Ilaria Iacolivello, giornalista di Sky ravennate, presenterà il suo primo romanzo per ragazzi “Due settimane, forse un anno” (Giunti) in dialogo con Stefano Bon.

Nel romanzo Matteo, Luca e Federico sono adolescenti come tanti in un momento diverso da qualunque altro: lo scoppio dell’epidemia che rimetterà in discussione abitudini di vita e spazi sociali e chiederà a tutti, soprattutto ai giovani, un esercizio di empatia, un sacrificio importante e un cambio di prospettiva. Tutte cose che Matteo vive sulla propria pelle e che racconta osservando il microcosmo della propria famiglia e degli amici. Diversi per carattere e prospettive, i tre ragazzi vivranno le avventure e i momenti importanti tipici della loro età circondati da genitori, compagni di scuola e insegnanti, nei mesi eccezionali del covid.