Prossimo appuntamento lunedì 14 novembre alle 17 al Polo delle Arti in piazza Kennedy

In occasione della settima Biennale del mosaico contemporaneo l’Accademia di belle arti di Ravenna promuove una serie di conferenze legate al rapporto tra l’arte e il mosaico. La prossima si terrà lunedì 14 novembre, alle 17, al Polo delle Arti in piazza Kennedy, su “Il mosaico contemporaneo” a cura di Daniele Astrologo Abadal, storico d’Arte contemporanea. Astrologo, affascinato dal mondo del mosaico contemporaneo, di cui da anni scrive in più riviste con taglio critico, è stato responsabile scientifico per diversi anni della Biennale Giovani Monza.

Lo studioso, particolarmente interessato allo spaccato attuale dell’arte italiana, vede negli artisti esordienti quelle figure in grado di offrire al pubblico la preziosa occasione di confronto con immaginari inediti nella connessione con la realtà del presente. Una passione, quella di astrologo, da cui emerge un profondo interesse per le accademie come luoghi in grado di favorire uno scambio e un’esplorazione più schietta ed autentica del territorio, sottratta dagli “interessi” dei critici, dei curatori o delle gallerie.

La conferenza di Daniele Astrologo Abadal si preannuncia un’occasione per prendere nota delle nuove proposte in campo artistico che riguardano sia il domani che l’attualità più diretta e immediata della nostra contemporaneità.

Continuano gli appuntamenti di SOUNDCHECK con la presentazione del libro “Mosaico, una dichiarazione d’amore” di Cetty Muscolino giovedì 17 novembre alle 17 al Polo delle Arti e l’inaugurazione opera a mosaico di Mario Nanni, venerdì 18 novembre, alle 16 all’Accademia di Belle arti di Ravenna, via delle Industrie 76. L’ultima conferenza sarà quella tenuta da Umberto Trame “Il Mosaico e il futuro delle scuole e dell’arte”, Polo delle Arti, piazza Kennedy, venerdì 25 novembre, alle 17.