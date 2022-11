L’autrice sarà in dialogo con Laura Medici

È in programma mercoledì 16 novembre il secondo dei tre appuntamenti con poetesse e poeti del territorio per la rassegna “Due mondi – e io vengo dall’altro. Generazioni in poesia”, promossa dalla Biblioteca comunale “G. Taroni” di Bagnacavallo in collaborazione con Spine produzione.

Alle 21 Rossella Renzi presenterà il suo ultimo libro, la raccolta di poesie “Disadorna” edita da Pequod nel 2022 nella collana “portosepolto” diretta da Luca Pizzolitto. L’autrice sarà in dialogo con Laura Medici.

Rossella Renzi, nata a Castel San Pietro Terme nel 1977, vive in provincia di Ravenna e insegna materie letterarie negli istituti superiori. Si è laureata nel 2003 all’Università di Bologna col Professor Alberto Bertoni, scrivendo la tesi su Eugenio Montale e la poesia del secondo Novecento.

In poesia ha pubblicato: I giorni dell’acqua (L’arcolaio 2009), Il seme del giorno (L’arcolaio 2015), Dare il nome alle cose (Minerva 2018), Disadorna (peQuod 2022); il saggio in eBook Dire fare sbocciare. Laboratori di poesia a scuola (Pordenonelegge 2018).

Lavora per approfondire il dialogo tra la poesia e le diverse forme artistiche.

Chiuderà il ciclo mercoledì 23 novembre il giovanissimo poeta Michele Donati con “Il paesaggio nuovo” uscito per i tipi de Il Vicolo nel 2021. L’autore sarà intervistato da Monica Guerra.

Le serate si tengono nella Saletta didattica delle Cappuccine in via Vittorio Veneto 1 e iniziano alle 20.30. Sono a ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

Informazioni:

Biblioteca comunale “G. Taroni” – via Vittorio Veneto 1

0545 280912-915

biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook: BibliotecaBagnacavallo

Instagram: @labibliodellabagna