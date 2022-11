Marco Sangiorgi, professore di lettere, è da anni uno degli organizzatori del Caffè Letterario di Lugo

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, due serate pensate per approfondire la figura e l’opera del grande intellettuale attraverso l’attenta analisi di Marco Sangiorgi. I due incontri dal titolo “Introduzione all’opera di Pier Paolo Pasolini’ cercheranno di analizzare l’opera di Pasolini attraverso la sua complessa vitalità produttiva per comprendere le sue diverse fasi artistiche che interagiscono in un complesso gioco di specchi e di rimandi tra di loro.

Gli appuntamenti si terranno giovedì 17 novembre ore 20.30, per indagare Pasolini fino agli anni ’60, e giovedì 24 novembre alle 20.30 quando il focus è dagli anni ’60 alla sua morte.

Marco Sangiorgi, professore di lettere, è da anni uno degli organizzatori del Caffè Letterario di Lugo.