Marco Martinelli e Ermanna Montanari illustrano come la poesia e il cinema di Pasolini abbiano illuminato la loro arte

Sarà il Teatro Rasi ad ospitare, venerdì 18 e sabato 19 novembre alle 21:00 e domenica 20 alle 15:30 il secondo spettacolo de La Stagione dei Teatri dal titolo Pasolinacci e Pasolini. Quattro movimenti di ascolto, di e con Marco Martinelli e Ermanna Montanari. I due fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe, autori di un universo teatrale dal carattere profetico, raccontano il “loro” Pasolini, maestro di riferimento fin dall’adolescenza, negli anni Settanta, illustrando come la sua poesia e il suo cinema abbiano illuminato la loro arte e l’agire irriducibile del Teatro delle Albe. Il poemetto Una disperata vitalità fa da controcanto allo specchiarsi dei due artisti nella vocazione “eretica” e “corsara” di Pasolini. Li affianca il musicista Daniele Roccato, che con l’eccellenza del suo contrabbasso intarsia la narrazione, reinventando i classici, da Johann Sebastian Bach a Bella ciao. Pasolinacci e Pasolini – chiaro riferimento al film Uccellacci e Uccellini, che la coppia considera il vero testamento di Pasolini – è stato creato per il programma “Il teatro di Radio3” di Laura Palmieri ed è stato trasmesso in diretta dalla Sala A di via Asiago a Roma alla presenza di Marco Belpoliti e con la partecipazione degli allievi registi dell’Accademia Silvio d’Amico.

Spettacolo di e con Marco Martinelli e Ermanna Montanari, musica dal vivo Daniele Roccato, sound design Marco Olivieri, tecnico audio Fagio, tecnico luci Luca Pagliano, produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro. Durata 60 minuti.

La Stagione dei Teatri è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Apt Emilia-Romagna, Bcc ravennate, forlivese e imolese e si svolge in collaborazione con Spasso in Ravenna e Il teatro fa centro.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie di La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. I biglietti sono acquistabili con bonus 18APP e Carta del docente. Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 aperta tutti i feriali dalle 10:00 alle 13:00, giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento. Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento.

Gli abbonati possono acquistare a un prezzo speciale anche i biglietti per gli spettacoli che hanno escluso dal proprio abbonamento: 12 € per i titoli in scena al Teatro Alighieri, 10 € per quelli al Teatro Rasi.

TEATRO ALIGHIERI

Platea e palco I, II e III ordine

intero 26 € | ridotto* 22 € | under30 18 € | under20 9 €

Galleria e palco IV ordine

intero 18 € | ridotto* 16 € | under30 11 € | under20 9 €

Loggione

intero 7,50 € | under30 5,50 €

Per lo spettacolo Samusà

Platea e palco I, II e III ordine ingresso unico 40 €

Galleria e palco IV ordine ingresso unico 35 €

Loggione ingresso unico 20 €

TEATRO RASI

Settore unico

intero 18 € | ridotto* 16 € | under30 11 € | under20 9 €

*Riduzioni: Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano, amici di RavennAntica, soci Stadera, soci Avis, Legacoop, Confcooperative, Assicoop e Unipol.

La Stagione dei Teatri prosegue giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 novembre ore 21:00 e domenica 27 novembre ore 15:30 al teatro Alighieri con lo spettacolo Funeral Home di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori.

Media Partner de La Stagione dei Teatri: Il Resto del Carlino, Corriere Romagna, Ravenna Notizie, Setteserequi, Ravenna Web Tv, Pubblisole, Ravenna24ore, Ravenna e Dintorni.