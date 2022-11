Secondo appuntamento della rassegna «Trame», domenica 20 novembre alle 17

Secondo appuntamento nella Rocca di Bagnara di Romagna (ingresso piazza IV Novembre) con la rassegna letteraria Trame, dedicata a libri che parlano del territorio, di personaggi a esso legati o scritti da autori locali.

Domenica 20 novembre alle 17 Filippo Bini porterà in Rocca Il tocco delle tenebre (Echos edizioni). Bologna, gennaio 2020. In un gelido sabato pomeriggio, il capoluogo felsineo è sconvolto dal brutale omicidio di don Antonio Gissi, trovato morto nella basilica di Santo Stefano e il cui corpo presenta macabri intagli sulla schiena. Un esperto commissario e un intuitivo giovane collaboratore inglese con la passione per la musica, elemento fondamentale per risolvere il caso, troveranno il colpevole.

Chiude il ciclo domenica 27 novembre, sempre alle 17,Pierluigi Moressa con il suo Caterina Sforza. Potere e bellezza nel Rinascimento (Diarkos edizioni). La figura di Caterina Sforza si innalza sullo sfondo delle vicende rinascimentali che attraversarono l’Italia e l’Europa. Una donna capace di strategie spietate, vedova di tre mariti, esperta di studi alchemici, indomita e audace. Una donna guerriero analizzata in una nuova completa e puntuale biografia.

Alle 15 sarà possibile prenotare una nuova visita guidata al borgo e alla rocca insieme a Lisa Emiliani, questa volta vestita da Caterina Sforza, che farà rivivere il periodo di massimo splendore del borgo fortificato.

Le iniziative sono a ingresso libero.

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0545 905540, oppure scrivere a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa «Il Mosaico», in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.