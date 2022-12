La mostra è visitabile tutti i pomeriggi fino al 5 gennaio

Si è avviato un lungo percorso di laboratori gratuiti per famiglie presso la mostra GiocOsa Ibrida, alla sala Manica Lunga della Biblioteca Classense di Ravenna, via Baccarini, parte integrante del progetto della Festa del diritto al gioco di Ravenna.

La mostra “GiocOsa Ibrida”, inaugurata il 21 novembre 2022 e aperta fino al 5 gennaio 2023 (visitabile tutti i pomeriggi), ha come tema il gioco da tavolo e i suoi autori si sono ispirati alla collezione dell’Archivio storico della Biblioteca Classense per prendere spunti ideativi e poi costruire artigianalmente ogni manufatto.

In essa sono previste visite guidate per le classi (al mattino) e di gruppi organizzati, includendo il periodo delle vacanze di Natale.

Tutti i laboratori saranno dalle 15,30 alle 17; escluso quello di mercoledì 4 gennaio che si svolgerà al mattino dalle 10 alle 11,30.

Per essi si prevedono gruppi di bambini e bambine con età superiore ai 5 anni (si accettano fratelli e sorelle più piccoli) accompagnati, con un numero massimo di 12/14 partecipanti; per il laboratorio Pupattole il numero si limita a 8 partecipanti.

Le attività sono gratuite e per partecipare, tanto come gruppo che come singoli nuclei famigliari, è necessario fare pervenire una email almeno il giorno prima del laboratorio prescelto, indirizzando a: iscrizioni@dirittoalgioco.it

Il programma:

Sabato 3 dicembre Tira e suona

Alla scoperta della classificazione degli strumenti musicali tramite giocattoli costruiti con materiali riciclati.

Sara Maioli e Riccardo Galeati – Giocattoli Sonori – riga&sara

Sabato 10 e 17 dicembre Pupattole

Da migliaia di anni gli adulti, le bambine, i bambini hanno sempre realizzato piccole bambole in materiali diversi. Il laboratorio utilizzerà materie semplici e naturali, dopo aver giocato sul Giuoco del Mondo!

Monica Piancastelli

Martedì 27 dicembre Giochi creativi e sostenibilidel ventesimo secolo

Fai il percorso tortuoso a colpi di “piffetto” alla scoperta di giochi della nostra tradizione.

Mariarosa Bagnarie Andrea Barangani – Associazione culturale Civiltà delle erbe palustri

Mercoledì 28 dicembre Conchigliamo! I tesori del mare

Il laboratorio “conduce” sulla spiaggia per conoscere il sorprendente mondo delle conchiglie e la curiosa vita del mollusco.

Delio e Livio Mancini – Conchigliamo! Summer Lab

Giovedì 29 dicembre Zuga zuga per giocosa

Il gioco da tavolo come laboratorio inter-attivo per l’acquisizione delle funzioni esecutive

Cristian Rivalta e Gabriele Mari – Cooperativa La Pieve

Lunedì 2 gennaio Scommettiamoa che gioco giochiamo?!?

Riuniti intorno al Dilettevole Giuoco di Bruegel si scateneranno le scommesse più azzardate per stabilire chi sarà a decidere il gioco antico da giocare.

Ma come sono veramente i giochi in cui sono intenti i bambini e le bambine rappresentati nel 1560 da Bruegel il Vecchio in “Giochi di bambini”? Siamo proprio sicuri che li vogliamo giocare? … magari saremo fortunati e saranno bellissimi, o forse sarà meglio fare la penitenza!?

Roberta Olivero – Ass. R.E.S.P.I.R.O

Martedì 3 gennaio Il finto animale al guinzaglio

Osservando il quadro “Giochi di bambini” di Bruegel si potranno scoprire giocattoli del tempo antico. Le partecipanti e i partecipanti potranno costruirne alcuni in chiave contemporanea.

Roberta Olivero – Ass. R.E.S.P.I.R.O

Mercoledì 4 gennaio (ore 10/11,30) Insetti senza frontiere

Giocare con legni, rametti, semi, ghiande, foglie e noci, ispirandosi alle forme belle e sorprendenti degli insetti, ma anche di ragni e altri piccoli invertebrati. Un omaggio alle forme animali che abitano il pianeta da prima di noi, per ricordarci la loro importanza per il futuro della vita.

“Come il profumo del biancospino non è indifferente per le costellazioni, così non c’è un solo insetto la cui estinzione non sia per produrre un qualche imprevedibile avanzamento della intera specie umana verso la distruzione”. (Guido Ceronetti)

Primo Fornaciari – Ass. Lucertola Ludens