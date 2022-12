restaurato in 4K da Warner Bros in occasione del settantesimo anniversario

La stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue nella sua programmazione mercoledì 7 dicembre con un nuovo appuntamento della rassegna “Il Cinema Ritrovato”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Alle 21 verrà proiettato “Singin’ in the rain” (Cantando sotto la pioggia), film del 1952 diretto da Stanley Donen e Gene Kelly, restaurato in 4K da Warner Bros in occasione del settantesimo anniversario.

È la satira esuberante di una Hollywood travolta dal sonoro, la torrenziale celebrazione dello slancio amoroso, l’energia comica che incrocia e si risolve nella perfetta stilizzazione coreografica. È l’idea stessa del musical, nel fuggevole apogeo della sua felicità ed è il film dei magici accordi: di Stanley Donen e Gene Kelly, di una formidabile coppia di sceneggiatori come Betty Comden e Adolph Green, di un produttore di straordinario talento come Arthur Freed. La squadra che ha consegnato il musical americano all’eternità.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio