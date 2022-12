Domenica dalle 10.30 alle 18.30 previste anche esibizioni dei complessi cameristici dell’orchestra giovanile “Luigi Cherubini”

Per tutta la giornata di domani, domenica 18 dicembre, il palazzo della Prefettura di Ravenna, dalle 10.30 alle 18.30, rimarrà aperto alla cittadinanza per delle visite guidate, programmate ogni venti minuti e ad ingresso libero senza prenotazione, impreziosite dai complessi cameristici dell’orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, che si esibiranno al termine del percorso.

Per quanto riguarda le visite guidate, realizzate grazie alla preziosa collaborazione del “Fai”, abbreviazione di “Fondo ambiente italiano”, della fondazione “Orchestra giovanile Luigi Cherubini” e dell’associazione nazionale “Carabinieri Ravenna”, e curate da guide professioniste, saranno condotte, durante il percorso, da due ciceroni del “Fai”, che si soffermeranno ad illustrare un’opera particolarmente interessante, che richiama reminiscenze scolastiche. Si tratta di un dipinto che raffigura l’Innominato, personaggio dei Promessi Sposi, figura misteriosa, altera e senza scrupoli che il pittore ravennate Giovanni Bagioli coglie nel momento del tormento interiore che precede la conversione. La tela è stata consegnata alla Prefettura nel 1963 dalla Pinacoteca di Ravenna, assieme ad altri dipinti per il decoro della sede. Sarà, quindi, un’occasione per scoprire la storia e per conoscere le vicissitudini di alcune sale private dell’imponente palazzo situato in piazza del Popolo di Ravenna, grazie anche a questo progetto speciale del “Fai” che si sofferma su un’opera delle collezioni. Nelle sale del palazzo della Prefettura, inoltre, sarà possibile visionare la collezione privata di presepi di Ravagli-Minghetti, provenienti da varie parti del mondo.

Per quanto riguarda, invece, l’edificio, un tempo era sede del legato “Apostolico”, rappresentante della Santa Sede in città. Durante il sacco di Ravenna, avvenuto nel 1512 per mano dei francesi, è stato, prima, danneggiato da questi ultimi, poi, più volte restaurato e ricostruito; e, dal 1863, è la sede della Prefettura. Gli interni conservano preziosi arredi barocchi e neoclassici, oltre ad una collezione di stemmi araldici dei legati, degli intendenti generali e dei prefetti di Ravenna dal 1846 al 1961. L’appartamento di rappresentanza al secondo piano, infine, è decorato da dipinti di matrice faentina tardo settecenteschi-tardo ottocenteschi.