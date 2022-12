Durante la serata verranno verranno raccolte offerte per dotare di generatori elettrici gli Ospedali ucraini di Cherson e Mikolaiev

Venerdì 16 dicembre alle ore 21, la stagione “Capire la Musica” presenterà al Teatro Alighieri uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2022/23: il Concerto di Natale che dal 2011 è ormai una attesissima tradizione per il pubblico ravennate.

Anche quest’anno la serata ravennate fa parte di una serie di Concerti, prove aperte e animazioni musicali partite nei giorni scorsi da Betlemme (sia nella Chiesa della Natività che presso l’Ospedale dei Bambini, oltre che nella Franciscan Boys Home) e continueranno poi a Cotignola, Imola, Cervia e Forlì coinvolgendo vari Ministeri, la Regione Emilia Romagna e molte amministrazioni Comunali.

Nel Concerto di Ravenna, diretto dal giovane Maestro Giulio Arnofi, la prima parte sarà affidata a due tra i piu validi violoncellisti del momento: Raffaella Cardaropoli, che si è già esibita al Teatro Alighieri con il grande Bruno Canino, e Marco Mauro Moruzzi, protagonista nel 2021 di una memorabile serata Bachiana nella Basilica di San Vitale.

Marco e Raffaella eseguiranno due brani Vivaldiani di rara esecuzione: il Concerto in re minore per violoncello e Orchestra e il Concerto in sol minore per 2 violoncelli e Orchestra.

Nel brano successivo, il Concerto per 4 violini e orchestra in si minore di Vivaldi, saranno di scena Paolo Tagliamento, musicista affermato in tutto il mondo e attuale “primo violino” della Young Musicians European Orchestra, Orest Smovzh, violinista ucraino che è stato primo violino dal 2012, Federica Tranzillo e il giovanissimo Lodovico Parravicini di 18 anni.

Il programma sarà completato dal Concerto Brandenburghese n.5 di Bach che vedrà la partecipazione del flautista Massimo Mercelli e del pianista Ramin Bahrami, uno degli interpreti piu accreditati, più famosi e più discussi del repertorio Bachiano.

Grande attesa ed emozione per i quasi 100 bambini che alla fine della serata eseguiranno tre canzoni di Natale e che provengono dalle Scuole Mordani-Novello (Direttore Catia Gori), Mario Montanari (Direttore Monica Monduzzi) e dalle Scuole di Tredozio e Modigliana (Direttore Chiara Farolfi).

Durante la serata verranno verranno raccolte offerte per dotare di generatori elettrici gli Ospedali ucraini di Cherson e Mikolaiev.

La manifestazione è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Cidim, Eni-Main Sponsor, Sapir, Coop, Olympia di Navigazione, Associazione Malva

Pochissimi ancora i biglietti da 5 a 25 euro disponibili sia online (www.teatroalighieri.org) che presso la Biglietteria del Teatro Alighieri.

per info: erconcerti1@yahoo.it