Le proiezioni serali hanno inizio alle 21

È particolarmente varia la programmazione dei film per le feste nell’ambito della decima edizione di Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, con pellicole dedicate anche ai bambini e alle famiglie.

Mercoledì 21 dicembre, per la rassegna “Il Cinema Ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna, verrà proposta la versione restaurata del classico francese del 1952 “Casco d’oro” di Jacques Becker, mentre il film di Natale sarà la prima visione “The Fabelmans” di Steven Spielberg, in programmazione ogni sera da venerdì 23 a martedì 27. Si proseguirà poi dal 28 al 30 con la commedia “Sì, Chef!: La brigade” di Louis-Julien Petit, mentre il primo film del 2023 sarà “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer, in visione dal 6 all’8 gennaio.

Per quanto riguarda poi i film per i bambini e le famiglie, questi i titoli e le date: “Ernest & Celestine” di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng il 24, 25 e 26 dicembre alle 16 e “Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio” di Joel Crawford il 6, 7 e 8 gennaio sempre alle 16.

Biglietti weekend: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

Le proiezioni serali hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio