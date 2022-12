Ritrovo mercoledì 28 dicembre alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale per letture per bambini in lingua

Insieme per una città plurale”, il percorso che l’Amministrazione Comunale di Russi ha messo in campo in collaborazione con le realtà territoriali per promuovere la conoscenza delle altre culture, si arricchisce con un nuovo appuntamento che mira a sostenere la convivenza interculturale e incentivare la lettura nei primi anni di vita.

Mercoledì 28 dicembre alle ore 10.30, la Biblioteca Comunale di Russi sarà il punto di ritrovo per un viaggio con la fantasia in giro per il mondo, dal Marocco alla Moldavia, dalla Germania all’Argentina, passando per l’Albania, la Polonia, l’Algeria e l’Ucraina. Tanti infatti i volontari che si metteranno in gioco per far conoscere il proprio paese di origine attraverso la lettura di fiabe, poesie e racconti per bambini nella propria lingua madre.

Per info e prenotazioni:

Biblioteca Comunale

via Godo Vecchia 10 – Russi (RA)

Tel.: 0544 587640

E-Mail: biblioteca@comune.russi.ra.it